PERGINE. Il mondo imprenditoriale trentino perde Gennaro Orefice, figura che ha contribuito a scrivere oltre mezzo secolo di storia d'impresa sul territorio. Già presidente di Dial Funghi, si è spento dopo una lunga malattia, lasciando un'eredità fatta di lavoro, esperienza e capacità di guardare al futuro.

Orefice fu tra i primi protagonisti del percorso imprenditoriale della famiglia, accompagnandone lo sviluppo e ponendo le basi per le generazioni che avrebbero raccolto il testimone. Il suo nome resta legato anche a Dial Funghi, realtà alimentare nata a Pergine Valsugana e cresciuta fino ad affermarsi nel proprio settore. Un cammino al quale contribuì direttamente ricoprendo la carica di presidente.

A ricordare Gennaro Orefice sono i familiari: «Dopo una lunga malattia si è spento Gennaro Orefice, imprenditore e figura centrale nella storia della nostra famiglia. È stato tra i primi a dare impulso al percorso imprenditoriale che, nel corso di oltre cinquant’anni, ha portato la nostra famiglia a costruire e sviluppare le proprie attività, consolidando la propria presenza sul territorio».

«Nel corso della sua vita professionale ha ricoperto anche il ruolo di Presidente di Dial Funghi, contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell’azienda. Il suo impegno, la sua determinazione e la sua esperienza hanno rappresentato un importante punto di riferimento per le generazioni che hanno proseguito questo percorso. La famiglia lo ricorda con profonda gratitudine e riconoscenza per quanto ha contribuito a costruire e per i valori che ha saputo trasmettere».