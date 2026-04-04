TRENTO. Lutto nella Chiesa trentina per la scomparsa di don Romano Caset, morto all’età di 83 anni. Originario di Lavis, era stato ordinato sacerdote a Trento nel 1966, iniziando un lungo percorso pastorale al servizio delle comunità del territorio.



Nel corso della sua vita ha ricoperto diversi incarichi: vicario parrocchiale a Riva del Garda tra il 1966 e il 1970, catechista a Rovereto fino al 1984, quindi parroco a Lizzana per oltre un decennio. Dal 1997 aveva proseguito il suo ministero a Cognola e, successivamente, anche a S. Donà, dove ha operato fino al 2015.



Negli anni più recenti aveva continuato il servizio come collaboratore pastorale, prima ancora tra Cognola e S. Donà, poi nella Zona pastorale Rotaliana–Terre d’Avisio–Paganella, con particolare riferimento a Verla di Giovo. Dal 2025 risiedeva a Nave S. Rocco, nella frazione di Terre d’Adige.



Negli ultimi giorni era stato accolto alla Casa del Clero, dove si è spento la sera del 3 aprile. Il funerale sarà celebrato martedì 7 aprile alle 15 nella cattedrale di Trento.