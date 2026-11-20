ROVERETO. Aveva solo 41 anni Camilla Noro. La notizia della sua morte, dopo una malattia, ha colpito il basket trentino, che la ricorda con le maglie di Rovereto e dell’Aquila Basket. Per chi le voleva bene era Cami, il nome con cui la saluta anche la Belvedere Basket Trento.

Il suo percorso nel basket era cominciato nella città in cui era cresciuta. Camilla aveva giocato a Rovereto fino allo scioglimento della società. Nel 2004 aveva indossato la maglia dell’Aquila Basket, portando a Trento la passione nata sui campi della sua città.

«Ci sono notizie che non si vorrebbero mai leggere e questa è una di quelle. Che la terra ti sia lieve, Cami. Ci stringiamo intorno alla tua famiglia per questa perdita inconsolabile», ha scritto sui social la Belvedere Basket Trento.

Gli amici e le amiche che le sono rimasti accanto durante la malattia le sono stati vicini fino all’ultimo. Camilla lascia il marito Nicola e i figli piccoli Alma e Tobia. A loro, in queste ore, si stringe chi ha condiviso con lei un tratto di vita, dentro e fuori dal campo.