BOLZANO. Acido gettato sull’auto della consigliera comunale di maggioranza Patrizia Daidone. A raccontare l’episodio è stata la stessa esponente politica bolzanina attraverso un post sui social, nel quale ha espresso amarezza e soprattutto preoccupazione per un gesto che avrebbe provocato danni alla vettura. Daidone, per molti anni presidente dell’Unicef di Bolzano, ha presentato denuncia ai carabinieri.

«Il danno si sistemerà», scrive Daidone, spiegando però come a lasciarle il segno sia soprattutto la modalità con cui qualcuno ha deciso di agire. La consigliera parla di «amarezza», di un «grande interrogativo» e della preoccupazione per la facilità con cui sarebbe possibile procurarsi e utilizzare dell’acido per danneggiare un bene altrui.

Acido contro l'auto della consigliera comunale Acido contro l'auto della consigliera comunale Acido contro l'auto della consigliera comunale Acido contro l'auto della consigliera comunale

Nel suo intervento Daidone si interroga anche sulle possibili ragioni del gesto. La sua automobile, sottolinea, era parcheggiata regolarmente. «Se la mia auto “dava fastidio” dove era parcheggiata in maniera corretta, con gentilezza bastava scrivere un biglietto», osserva. Una strada completamente diversa, invece, sarebbe stata scelta da chi ha danneggiato la vettura: «Si è preferito usare e buttare acido». Nel suo post Daidone ha voluto ringraziare i militari per la gentilezza dimostrata durante gli adempimenti.