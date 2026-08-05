NAPOLI. Per la morte del piccolo Domenico Caliendo c'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Lo annuncia l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino.

"Siamo pienamente soddisfatti, - commenta Petruzzi - e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale".

Sull'entità della somma su cui c'è stato l'accordo stragiudiziale - che sarà firmato a settembre - sia il Monaldi, sia la famiglia Caliendo-Mercolino hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. Secondo le tabelle di riferimento (quelle del tribunale ordinario di Milano) la cifra dovrebbe attestarsi a poco meno di un milione e mezzo di euro. Inizialmente la richiesta formulata dall'avvocato Petruzzi fu di tre milioni di euro. Complessivamente sono sei le persone aventi diritto al risarcimento e cioè i genitori, i fratellini e due nonni.