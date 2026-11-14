TRENTO. Quattro accessi al Centro di ascolto del Servizio diocesano tutela minori nell’ultimo anno, tra cui due nuove segnalazioni. Una riguarda presunti abusi sessuali su un minorenne da parte di un sacerdote. È quanto emerge dal bilancio diffuso dalla Diocesi di Trento in vista della sesta Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, in programma mercoledì 18 novembre.

Nel dettaglio, una delle due nuove segnalazioni riguarda comportamenti inopportuni di un laico nei confronti di una persona maggiorenne, durante un’iniziativa ecclesiale. L’altra coinvolge un sacerdote accusato di abusi sessuali su un minore. Secondo quanto comunicato dalla Diocesi, del caso si sta già occupando l’istituto religioso al quale appartiene il sacerdote.

Gli altri due accessi al Centro di ascolto riguardano persone adulte che avevano già segnalato abusi subiti in ambito ecclesiale, una durante la minore età e l’altra da maggiorenne. Entrambe sono tornate per condividere il percorso compiuto dopo il primo contatto con il Servizio diocesano. Il Centro offre uno spazio riservato di ascolto e orientamento verso eventuali percorsi di sostegno.

Sul fronte della prevenzione, nell’ultimo anno sono stati organizzati sei incontri formativi rivolti ad animatori, educatori degli oratori e adulti di riferimento. L’attenzione si è concentrata sul rispetto dei confini personali, sulla qualità delle relazioni educative e sul riconoscimento dei segnali di disagio. Ai sacerdoti è stata proposta anche la lettura del libro Giulia e il lupo, per approfondire il rapporto tra autorità e potere.

Il percorso proseguirà nel marzo 2027 con il quinto Convegno diocesano dedicato alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Al centro ci sarà l’abuso di potere e l’analisi dei meccanismi che possono favorire comportamenti abusanti o ostacolarne l’emersione. Un tema affrontato anche dal professor Ivo Lizzola, che ha richiamato la necessità di non considerarsi immuni dal rischio di assumere atteggiamenti abusanti.

Intanto, lunedì 16 novembre alle 20, l’arcivescovo Lauro Tisi presiederà una veglia di preghiera aperta a tutti nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento. Il tema della Giornata nazionale sarà «Ascolto che cura, comunità che ricostruisce». Per la Diocesi, ricostruire la fiducia significa riconoscere le responsabilità e modificare le condizioni che hanno consentito gli abusi e il silenzio.