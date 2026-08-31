TRENTO. È bastato il primo fine settimana di vendite per riportare gli utenti alle biglietterie. Sono già oltre 6 mila gli abbonamenti autunnali al trasporto pubblico acquistati in Trentino, con le sottoscrizioni aperte da sabato scorso. E oggi, alla vigilia dell'avvio della validità del nuovo titolo di viaggio, le code agli sportelli di Trentino Trasporti e Trenitalia raccontano meglio di qualsiasi previsione quanto l'iniziativa stia incontrando l'interesse dei cittadini.

Da domani, 1° settembre, con 25 euro sarà possibile viaggiare per quattro mesi, fino al 31 dicembre 2026, sull'intera rete del trasporto pubblico provinciale. Una formula che ripropone l'esperimento dell'estate, quando gli abbonamenti sottoscritti erano stati circa 20 mila, e che la Provincia ha deciso di prolungare anche per l'autunno.

Il nuovo abbonamento consente di utilizzare autobus urbani ed extraurbani, treni locali, la ferrovia Trento-Malé-Marilleva, la Valsugana tra Trento e Primolano, la linea del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora, con le limitazioni previste, e la funivia Trento-Sardagna.

Il titolo è riservato ai possessori della tessera nominativa «Lavoratori e altri» e della tessera «Pensionati», nelle categorie A, B e D. Chi non ha ancora la smart card può richiederla agli sportelli di Trentino Trasporti e Trenitalia: il rilascio costa 4 euro, ai quali vanno aggiunti i 25 euro dell'abbonamento.

A spiegare l'interesse crescente sono anche le immagini delle biglietterie. Sono molti gli utenti che si sono messi in fila agli sportelli, tanto che la Provincia parla di possibili disagi temporanei legati all'elevato afflusso. L'assessore alla mobilità Mattia Gottardi assicura però che tutte le richieste saranno accolte.

La misura arriva in una fase in cui il costo degli spostamenti in auto continua a pesare sui bilanci delle famiglie. È proprio l'aumento dei costi dell'auto privata, insieme alla risposta registrata durante l'estate, ad avere spinto la Giunta provinciale a confermare la tariffa agevolata anche per i quattro mesi autunnali.

C'è poi un'altra possibilità per chi ha già un abbonamento. Dal 15 settembre potranno essere richiesti i rimborsi dai titolari di abbonamenti annuali o semestrali delle categorie previste, quando il periodo di validità si sovrappone a quello del nuovo abbonamento quadrimestrale per più di 30 giorni complessivi. Per ottenere il rimborso non è necessario acquistare anche il nuovo abbonamento da 25 euro.

Per gli abbonamenti rilasciati da Trentino Trasporti, la richiesta di rimborso sarà presentata esclusivamente online dal 15 settembre al 31 dicembre. Per quelli emessi da Trenitalia, invece, la procedura resta agli sportelli delle biglietterie ferroviarie di Trento e Rovereto.

Intanto il dato delle prime giornate di vendita consegna alla Provincia un primo segnale: dopo le 20 mila adesioni dell'estate, la formula da 25 euro continua a intercettare una domanda concreta di mobilità a prezzo ridotto. E con l'inizio della validità dell'abbonamento, da domani, il numero delle adesioni è destinato a crescere ancora.