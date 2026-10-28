ROVERETO. Ancora un incidente tra mezzi pesanti lungo l’autostrada del Brennero. Un tamponamento tra due camion, avvenuto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 28 ottobre, sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico in A22, nel tratto compreso tra Rovereto Sud e Ala-Avio, in carreggiata sud.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti feriti entrambi gli autisti, che sarebbero rimasti bloccati all’interno dei rispettivi veicoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, impegnati nelle operazioni di soccorso e nell’assistenza ai due camionisti. È stato inoltre attivato l’elicottero, mentre la Polizia stradale sta effettuando gli accertamenti necessari.

Il tamponamento sta causando il blocco della circolazione nel tratto interessato, con conseguenti disagi per gli automobilisti in viaggio verso sud.

Quello di oggi è il secondo incidente tra mezzi pesanti in due giorni sull’A22.