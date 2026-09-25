VIPITENO. Sette cani di razza setter inglese sono morti durante un viaggio verso la Lapponia, dove secondo quanto riferito dagli occupanti del veicolo erano diretti per una battuta di caccia. Il caso è stato scoperto nella serata di domenica 13 settembre nell’area di servizio Trens Est, lungo la carreggiata nord dell’Autostrada del Brennero. A intervenire è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Vipiteno, dopo la segnalazione di un automobilista che aveva notato alcuni animali senza vita all’interno del mezzo.

All’arrivo degli agenti sei cani erano già morti, mentre alcune persone stavano cercando di rianimare il settimo, in condizioni gravissime. Anche quest’ultimo, nonostante le cure prestate, è successivamente deceduto. Gli animali viaggiavano all’interno di quattro box sistemati nel vano posteriore: due maschi erano collocati singolarmente, mentre le cinque femmine erano distribuite nelle altre gabbie.

Dalla documentazione fotografica acquisita dagli investigatori sarebbe emersa una situazione di forte affollamento del vano di carico. Attorno e sopra le gabbie erano sistemati numerosi effetti personali che riempivano quasi interamente il bagagliaio e che, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbero verosimilmente ostruito le aperture destinate al passaggio dell’aria. Le porte dei box erano inoltre a ridosso del portellone posteriore. I sette setter avevano passaporto europeo, microchip e risultavano in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

D’intesa con l’autorità giudiziaria sono stati sequestrati il veicolo, i corpi degli animali, le armi da caccia e le munizioni trasportate dagli occupanti. Gli accertamenti proseguono per ricostruire le cause della morte dei cani e verificare eventuali responsabilità. Saranno determinanti anche gli esiti degli esami veterinari disposti dall’autorità giudiziaria.