TRENTO. Mattinata complicata sull'autostrada del Brennero, dove un incidente avvenuto all'interno di una galleria sta causando rallentamenti e code in direzione nord, nel tratto all'altezza di Trento.

Lo schianto ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Una donna è stata presa in carico dal personale sanitario arrivato sul posto. Le prime informazioni non segnalano conseguenze particolarmente gravi, ma sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

L'incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione. La carreggiata verso il Brennero procede a rilento, con una coda che si è formata mentre venivano effettuati i soccorsi e messi in sicurezza i mezzi coinvolti.

Sul posto hanno operato anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico. La presenza dei veicoli incidentati e le operazioni necessarie dopo lo schianto hanno contribuito ad aggravare temporaneamente la situazione.

Gli automobilisti diretti verso nord sono quindi invitati a prestare attenzione e a considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi del normale. La situazione è in aggiornamento, in attesa del completamento delle operazioni e del progressivo ritorno alla normalità della viabilità.