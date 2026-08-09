CHIUSA. Momenti di paura e traffico in difficoltà sull’A22 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto. Una roulotte trainata da un’auto si è improvvisamente sganciata all’altezza di Chiusa, finendo sulla corsia di sorpasso.

L’incidente è avvenuto verso le 13 in direzione nord. Dopo il distacco del rimorchio, l’auto ha urtato il guardrail. La famiglia di turisti che viaggiava sul veicolo non ha riportato ferite, ma è stata accompagnata in ospedale per controlli.

Per recuperare la roulotte e liberare la carreggiata è stato necessario interrompere temporaneamente il traffico. La circolazione è poi ripresa su una sola corsia. Sul posto vigili del fuoco, soccorritori e forze dell’ordine.