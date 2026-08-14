GARDA. Controlli rafforzati della Polizia Stradale lungo l’autostrada del Brennero in vista dell’esodo di Ferragosto. L’attività ha portato alla denuncia di due cittadini italiani, residenti fuori provincia, accusati di tentato furto aggravato e possesso di apparecchiatura illecita.

I due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbero cercato di entrare nell’auto di un turista ferma nell’area di servizio Garda Est, nel territorio di Cavaion Veronese. Il tentativo è stato interrotto dall’intervento di un altro automobilista, che ha segnalato quanto stava accadendo mettendo in fuga i due.

La vettura sulla quale viaggiavano è stata successivamente individuata e fermata dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Trento nei pressi dell’area di servizio di Nogaredo Est. Durante la perquisizione è stato trovato e sequestrato un dispositivo «jammer», nascosto all’interno di un apparecchio apparentemente identico a un comune power bank.

Il dispositivo sarebbe stato utilizzato per impedire la chiusura centralizzata delle auto azionata tramite telecomando. In questo modo, dopo che il proprietario si era allontanato convinto di aver chiuso la vettura, sarebbe stato possibile aprire le portiere senza lasciare segni di effrazione.

La Polizia di Stato raccomanda agli automobilisti, soprattutto durante le soste nelle aree di servizio, di controllare sempre manualmente che le portiere siano effettivamente chiuse prima di allontanarsi dal veicolo.