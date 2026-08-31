TRENTO. Ogni anno sono circa 80 mila i cittadini italiani che attraversano i caselli dell’Autostrada del Brennero senza pagare il pedaggio direttamente sul posto. Una situazione che genera per A22 mancati incassi temporanei compresi tra uno e quasi due milioni di euro. A riportare i dati è il quotidiano Dolomiten.ùLe ragioni sono diverse: dal Telepass che non funziona alla sbarra rimasta aperta, fino alla semplice distrazione dell’automobilista. Numeri comunque contenuti rispetto all’enorme volume di traffico che ogni anno percorre l’A22.

La società procede sistematicamente al recupero delle somme. Come spiega il presidente di Autostrada del Brennero, Hartmann Reichhalter, circa due terzi degli automobilisti pagano già dopo il primo sollecito. «Alla fine li prendiamo quasi tutti, arrivando fino alla riscossione coattiva», sottolinea.

Alla conclusione delle procedure rimane non riscosso appena il 4% degli importi, principalmente per decesso o irreperibilità degli utenti. I dati riguardano esclusivamente i cittadini italiani: più complicato, invece, il recupero dei pedaggi dovuti dagli automobilisti stranieri.