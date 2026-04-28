TRENTO. Il lavoro dignitoso torna al centro del Primo Maggio 2026 in Trentino. I sindacati rilanciano il tema della qualità dell’occupazione, mentre a Lavis la festa si amplia con musica e iniziative per tutte le età.

In un contesto di piena occupazione, Cgil Cisl Uil richiamano l’attenzione su salari adeguati, stabilità e diritti. Se trovare un impiego è spesso possibile, più complesso è ottenere condizioni che garantiscano sicurezza, crescita professionale e una retribuzione in linea con il costo della vita. Le criticità riguardano soprattutto giovani, donne e lavoratori degli appalti, spesso alle prese con contratti precari o part time involontari. I sindacati evidenziano i passi avanti compiuti con il Patto sui salari e le recenti norme sugli appalti, ma sottolineano la necessità di tradurre gli impegni in risultati concreti, valorizzando il ruolo dell’Autonomia.

Accanto alla riflessione, il Primo Maggio resta anche un momento di comunità. A Lavis, nel parco urbano, è previsto un ricco programma che unisce musica, intrattenimento e spazi dedicati alle famiglie. La giornata si aprirà alle 11 con i saluti istituzionali e l’esibizione del Coro Bella Ciao, mentre dal pomeriggio si alterneranno sul palco diversi gruppi locali e non, tra rock, folk e sonorità contemporanee.

Gran finale in serata con il concerto dei Magnetic, accompagnati dall’ospite internazionale Dr. Ring Ding. Durante tutta la giornata saranno attive aree ristoro e attività per bambini, tra laboratori, giochi e animazione. L’evento sarà seguito in diretta da Sanbaradio.