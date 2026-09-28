CLES. Tre mesi fa, in seguito ad un drammatico incidente stradale a Mollaro mentre era in auto con i suoi genitori e la sorellina di 9 anni, ha rischiato di perdere la vita prima e di rimanere paralizzata poi. Grazie alle cure ricevute all'istituto pediatrico Gaslini di Genova è invece tornata a camminare e da una settimana è a casa, giusto in tempo per cominciare il suo primo anno di scuola. Protagonista di questa storia a lieto fine è Greta, una bambina di 5 anni che con la famiglia vive a Cles.

Greta si è rivelata una bambina molto forte e determinata. Ha sopportato il dolore, il fastidio delle visite e degli apparecchi che i sanitari le hanno posizionato e soprattutto il fatto di dover rimanere ferma in quel letto di ospedale per oltre due mesi. «Ai medici chiedeva "ma se mi impegno guarisco?".



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