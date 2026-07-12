TRENTO. Spaccata nella notte al Caffè Portici di piazza Duomo, dove un uomo ha fatto irruzione nel bar riuscendo a rubare 500 euro dalla cassa. Il ladro, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, è entrato nel locale dopo aver spaccato il lucchetto di chiusura e danneggiato la porta. Una volta all’interno ha raggiunto la cassa, ha prelevato i 500 euro presenti e poi si è allontanato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di elementi utili per risalire all’autore del furto. Gli investigatori hanno raccolto impronte e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La spaccata ha provocato anche diversi danni all’ingresso del bar. Il Caffè Portici resterà con le serrande abbassate per alcuni giorni: oltre al furto dei 500 euro, i gestori dovranno attendere le riparazioni prima di poter riaprire il locale.