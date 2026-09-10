ZincFive ®, il leader nelle soluzioni a base di batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni energetiche immediate, oggi ha lanciato BMS di ZincFive , un sistema di gestione di batterie di nuova generazione realizzato appositamente per la sua chimica NiZn, progettata e assemblata negli Stati Uniti

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Il BMS di ZincFive è fornito in dotazione standard con tutti gli armadi batterie UPS BC Series di ZincFive, e serve da interfaccia primaria per gli operatori dei data center, i partner OEM nel settore degli UPS e gli integratori di sistema per monitorare e gestire la tecnologia di ZincFive.

Basata su anni di esperienza nella gestione di NiZn negli ambienti dei data center nel mondo reale, ZincFive ha progettato il BMS attorno alle caratteristiche uniche della sua chimica NiZn, piuttosto che adattare una piattaforma progettata per batterie agli ioni di litio o al piombo-acido. Il risultato è un'architettura di hardware snella a due livelli, composta dal controller ZincFive e dal monitor ZincFive Tray, che garantisce una telemetria ad alta risoluzione su tutto l'armadio batterie, semplificando al contempo la progettazione del sistema.

L'architettura più snella semplifica il cablaggio dell'armadio, elimina la necessità di interruttori di rete non gestiti di terze parti e riduce i tempi di installazione, la complessità delle infrastrutture e i costi di hardware. Gli armadi si collegano in sequenza tramite doppie porte Ethernet, mentre il Tray Monitor misura la tensione e la temperatura delle singole batterie attraverso il protocollo isoSPI, eliminando un livello aggiuntivo di aggregazione dati e semplificando l'integrazione con il sistema di gestione dell'edificio del data center.

Il BMS di ZincFive è assemblato negli Stati Uniti, con hardware, software e firmware sviluppati interamente nella sede di ZincFive negli Stati Uniti. Questo approccio integrato dà a ZincFive maggiore controllo sulla piattaforma, dall'installazione e dagli aggiornamenti all'attuale innovazione e alle migliorie suggerite dai clienti.

Mentre i carichi di lavoro dell'AI continuano a ridefinire i requisiti energetici dei data center, l'AI pulse intelligence viene attivata attraverso il BMS di ZincFive nei BC 2 AI UPS Battery Cabinets , permettendo al sistema di rispondere agli impulsi di potenza ad alta frequenza associati ai carichi di lavoro di addestramento e inferenza dell'intelligenza artificiale.

Il BMS di ZincFive integra inoltre la cybersicurezza all'avanguardia nella gestione delle batterie. Crittografia, autenticazione, comunicazioni protette e controlli di accesso completi sono integrati fin dall'inizio, aiutando a soddisfare i requisiti di sicurezza sempre più rigorosi della tecnologia operativa (OT) e garantendo al contempo una visibilità pronta per gli audit.

Un'interfaccia riprogettata offre agli operatori visibilità e controllo su tutta la flotta, con accesso ad attributi chiave, come lo stato di carica e la tensione, i dati delle serie temporali, allarmi e notifiche avanzate e una gerarchia completa di utenti e autorizzazioni per implementazioni multisito. Gli operatori possono inoltre configurare i sistemi da remoto e distribuire aggiornamenti del firmware. Con l'hardware, il software e il firmware progettati e supportati in sede da ZincFive, i miglioramenti e gli aggiornamenti richiesti dai clienti possono essere inviati direttamente senza doversi affidare a fornitori terzi.

“Il BMS di ZincFive riflette tutto ciò che abbiamo imparato dalla gestione e dall'implementazione delle batterie al nichel-zinco su larga scala”, ha dichiarato Tod Higinbotham, CEO of ZincFive. “Portando lo sviluppo all'interno dell'azienda e assemblando il BMS negli Stati Uniti, abbiamo maggiore controllo sulla piattaforma e sulla sua evoluzione. Realizzata appositamente per la nostra chimica delle batterie, la piattaforma offre maggiore visibilità, cybersicurezza più solida e un'esperienza di implementazione più semplice, consentendoci al contempo di far evolvere continuamente la piattaforma in linea con le esigenze dei nostri clienti. Man mano che l'AI ridefinisce i requisiti energetici dei data center, questo livello di intelligenza e di controllo diventa sempre più critico”.

Con oltre 2 gigawatt di potenza NiZn fornita o appaltata a livello mondiale, ZincFive offre anni di esperienza pratica nell'implementazione e competenze ingegneristiche al BMS di ZincFive. Realizzata su misura per ZincFive NiZn e in dotazione con ogni ZincFive BC Series UPS Battery Cabinets, il BMS rafforza una piattaforma tecnologica progettata per fornire energia immediata ad alte prestazioni con sicurezza e sostenibilità di livello superiore per l'infrastruttura mission-critical di tutto il mondo.

Informazioni su ZincFive, Inc.

ZincFive è il leader mondiale nelle soluzioni di alimentazione immediata per infrastrutture mission-critical basate sulla tecnologia delle batterie al nichel-zinco. La tecnologia al nichel-zinco ampiamente brevettata dell'azienda offre soluzioni di accumulo energetico ad alta potenza, sicure, affidabili e sostenibili, progettate per soddisfare le esigenze dei moderni data center, delle attività industriali e delle infrastrutture dell’era dell’intelligenza artificiale. I sistemi di ZincFive sfruttano The Power of Good Chemistry® , il potere della chimica efficace, per aiutar i clienti ad alimentare il futuro senza compromessi. Con sede in Oregon, USA, ZincFive serve clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare www.zincfive.com .

ZincFive e The Power of Good Chemistry sono marchi registrati di ZincFive, Inc. e il logo ZincFive è un marchio di ZincFive, Inc.

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