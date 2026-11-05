Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO: 7272) ha annunciato oggi che esporrà i suoi nuovi modelli RW700 e RW350 all'EICMA 2026 (International Two-Wheeler Exhibition), una delle fiere dedicate al motociclismo più grandi d'Europa, che si terrà a Milano a partire dal 3 novembre.

“RW” è una nuova serie di modelli per i mercati globali sviluppati come nuovi adventure scooter per trasformare la mobilità di tutti i giorni in un'esperienza che aggiunge divertimento allo stile di vita delle persone.

La RW Series punta a offrire esperienze di mobilità che connettono facilmente la vita di tutti i giorni con lo straordinario, aprendo nuove possibilità e scoperte nella vita delle persone, consentendo loro di esplorare percorsi diversi dalle strade battute ogni giorno che fanno scoprire loro nuovi paesaggi e Kando. Oltre a offrire comodità e facilità d'uso per gli ambienti urbani, la RW Series vanta caratteristiche e prestazioni che invitano gli utenti a passare facilmente dalle strade più battute a nuovi paesaggi ed esperienze.

I modelli comprendono uno stile funzionale che integra utilizzabilità giornaliera e la capacità di percorrere strade sterrate, offrendo al contemporary una posizione di guida flessibile, un telaio facile da cavalcare con le gambe e una facilità naturale di toccare terra con i piedi. Nell'ambito dello sforzo per la neutralità del carbonio di Yamaha Motor, le moto adottano inoltre plastiche progettate con materiali di derivazione vegetale DURABIO™ e polipropilene riciclato.

L'RW700 è un nuovo scooter da avventura che integra il potente motore CP2 da 689 cc di Yamaha con un telaio leggero e il cambio manuale automatizzato Yamaha (Y-AMT), che elimina la necessità della leva della frizione e del pedale del cambio, creando un pacchetto adatto a un'ampia gamma di situazioni di guida sia su strade asfaltate che sterrate. Yamaha esporrà anche la versione premium RW700 EXPLORE.

Il modello RW350 è caratterizzato da un nuovissimo motore monocilindrico da 327cc e dal sistema “Yamaha Dynamic Ride” appena sviluppato, la prima configurazione semirigida dell'azienda, nella quale il motore viene montato rigidamente sul telaio senza usare gomma, mentre solo l'unità CVT oscilla verso l'alto e il basso. Questa configurazione unica permette una maneggevolezza agile e comfort superiore per il pilota. I componenti fondamentali di nuova concezione danno al modello RW350 una mobilità versatile in un ampio range di contesti di guida, dalle strade asfaltate a quelle sterrate.

Dettagli disponibili su: https://global.yamaha-motor.com/news/2026/1104/eicmarw.html

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