Xsolla, azienda commerciale di videogame a livello mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato che parteciperà anche quest'anno a gamescom dev e gamescom 2026, il maggior evento mondiale dedicato ai videogame e ai giochi per computer in programma dal 24 al 30 agosto a Colonia, in Germania, nella UE.

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Graphic: Xsolla

All'appuntamento di quest'anno, Xsolla presenterà le novità di maggior spicco rilasciate nelle scorse settimane, che vanno dal marketing per i creatori ai pagamenti globali, dalle infrastruttura per il backend ai nuovi canali distributivi, il tutto progettato per aiutare gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri contenuti all'insegna della facilità:

Una rete più ampia di partner Xsolla : una rete ampliata con marketing per creatori verificati in Publisher Account, oltre 15 nuovi metodi di pagamento locali in tre continenti e supporto CLI per il toolkit AI gratuito, che in un'unica sessione consente agli sviluppatori di passare dall'account commerciante a quello di shop online già attivo.

: una rete ampliata con marketing per creatori verificati in Publisher Account, oltre 15 nuovi metodi di pagamento locali in tre continenti e supporto CLI per il toolkit AI gratuito, che in un'unica sessione consente agli sviluppatori di passare dall'account commerciante a quello di shop online già attivo. Investimenti nella community: il Community Hub e nuovi strumenti Live Ops nella suite Xsolla Publishing.

il Community Hub e nuovi strumenti Live Ops nella suite Xsolla Publishing. Consolidamento del Web Shop di Xsolla: espansione di Xsolla Web Shop in un ecosistema completo di vendita diretta al consumatore per i game mobili.

espansione di Xsolla Web Shop in un ecosistema completo di vendita diretta al consumatore per i game mobili. La partnership con AccelByte : una partnership come fondatore di AccelByte, che offre soluzioni backend integrate per gli sviluppatori di videogiochi.

: una partnership come fondatore di AccelByte, che offre soluzioni backend integrate per gli sviluppatori di videogiochi. Il lancio di Xsolla Agency: nasce Xsolla Agency, la soluzione per accedere alla proprietà intellettuale (IP) internazionale, monetizzare a livello globale e disporre dell'infrastruttura operativa necessaria per fondare imprese sostenibili.

nasce Xsolla Agency, la soluzione per accedere alla proprietà intellettuale (IP) internazionale, monetizzare a livello globale e disporre dell'infrastruttura operativa necessaria per fondare imprese sostenibili. Un nuovo motore unificato per ampliare la base dei giocatori: crescita di Xsolla Ads, che da comprovata piattaforma Offerwall si trasforma in motore unificato per la crescita degli utenti.

crescita di Xsolla Ads, che da comprovata piattaforma Offerwall si trasforma in motore unificato per la crescita degli utenti. Il nuovo programma rivenditori Xsolla : per arricchire con strutturazione, legittimità e scalabilità la distribuzione nei mercati in cui i negozi fisici hanno una portata limitata, con l'aggiunta di un portale dedicato che offre ai fornitori di servizi di pagamento un trampolino di lancio diretto nell'ecosistema Xsolla e a migliaia di videogame in tutto il mondo.

"gamescom riunisce le menti più innovative e i progetti più creativi nel settore dei videogame", ha dichiarato Berkley Egenes, responsabile marketing e per la crescita di Xsolla. "Siamo entusiasti di partecipare a queste discussioni, di connetterci con sviluppatori ed editori che stanno definendo il futuro delle esperienze di gioco e di fornire tutto il necessario per crescere e avere successo nel 2026 e oltre. A Colonia quest'anno ci presentiamo con nuovi prodotti, dal marketing per i creatori a sistemi di pagamento di livello più locale e fino all'integrazione assistita dall'AI, progettati per risolvere i problemi specifici segnalati dagli sviluppatori nel corso dell'anno".

Il pubblico può visitare Xsolla al padiglione 2.2, stand A030-B035, per dimostrazioni live delle soluzioni di pagamento di Xsolla e dello Web Shop di Xsolla, oltre alle ultime novità in fatto di prodotti, per tutto il corso dell'evento. Il team globale di esperti di Xsolla sarà lieto di rispondere alle domande, di fornire approfondimenti e di spiegare come personalizzare questi strumenti per rispondere alle esigenze specifiche di ogni sviluppatore ed editore.

Per maggiori informazioni, entrare in contatto con Xsolla e prenotare appuntamenti al gamescom dev e al gamescom 2026 visitare la pagina: xsolla.com/events/gamescom-2026

Per ulteriori informazioni sui dibattiti a cui parteciperà Xsolla durante il gamescom 2026 visitare la pagina: https://luma.com/xsollaevents

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

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Contatto con i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente PR globali di Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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