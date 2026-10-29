Wolters Kluwer , leader globale nell'ambito delle informazioni professionali, delle soluzioni e dei servizi software, ha annunciato oggi la nomina di Tomàs Font al ruolo di Direttore generale del dipartimento Corporate Tax, parte della divisione Corporate Performance & ESG.

Wolters Kluwer sta ampliando il proprio supporto ai dipartimenti di tassazione societaria e sviluppando un'offerta più completa di tassazione indiretta per servire un mercato più ampio di organizzazioni multinazionali. La recente acquisizione di Marosa, un fornitore di soluzioni per la conformità IVA e la fatturazione elettronica, aggiunge tali capacità all'affermata soluzione CCH SureTax U.S. di Wolters Kluwer.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028421212/it/

Contatto per i media

Tom Reller

Vicedirettore per gli affari pubblici e le relazioni pubbliche

Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG

+1 215-584-0409





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire