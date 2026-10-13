Wolters Kluwer Tax & Accounting ha annunciato oggi l'introduzione di diverse nuove funzionalità di intelligenza artificiale in Genya , la propria suite cloud dedicata ai professionisti italiani dell'area fiscale e contabile, tra cui una nuova esperienza conversazionale e la riconciliazione automatizzata degli estratti conto bancari. Alimentata da Expert AI , la nuova interfaccia conversazionale consente ai professionisti di interrogare dati, informazioni e contenuti in linguaggio naturale, ricevendo chiarimenti, approfondimenti e supporto contestuale direttamente all'interno del flusso di lavoro.

Anche Genya Riconciliazione Estratti Conto basata su Expert AI , permette alla piattaforma di interpretare automaticamente le transazioni bancarie e le informazioni correlate, inclusi clienti, fornitori, importi, fatture e scadenze, suggerendo possibili corrispondenze.

«L'intelligenza artificiale diventa davvero utile quando smette di essere percepita come una tecnologia distinta e si integra in modo naturale nel lavoro quotidiano dei professionisti», ha dichiarato Sergio Liscia, Vice President & General Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe Region South. «Con Genya Expert AI rendiamo più semplice l'accesso alle informazioni dello studio professionale, mantenendo il professionista saldamente al centro del processo decisionale e riducendo i passaggi operativi richiesti nelle attività quotidiane».

Il lancio di queste nuove funzionalità dimostra concretamente cosa significhi integrare l'intelligenza artificiale nei processi operativi: non uno strumento separato dedicato a singole attività, ma una capacità incorporata nelle procedure quotidiane che consente ai professionisti di dedicare più tempo ad attività consulenziali ad alto valore aggiunto.

Parte di una strategia globale Expert AI

Le nuove funzionalità ampliano il percorso avviato con Genya Dichiarativi Expert AI , lanciato nel marzo 2026, che consente ai professionisti di consultare in linguaggio naturale la normativa e la prassi ministeriale durante la compilazione delle dichiarazioni fiscali, attingendo esclusivamente a fonti ufficiali autorevoli senza dover ricercare informazioni in lunghi documenti esterni. Nei primi 60 giorni dall'introduzione, Genya Dichiarativi Expert AI è stato utilizzato da circa 2.500 studi professionali, generando quasi 50.000 richieste.

La strategia Expert AI di Wolters Kluwer si basa su oltre dieci anni di investimenti e innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Essa combina capacità generative, agentiche e specialistiche con una profonda competenza e una stretta collaborazione con clienti e partner tecnologici, aiutando i professionisti a lavorare più rapidamente e a prendere decisioni più efficaci basate su contenuti affidabili e verificati. La responsabilità e il giudizio finale restano sempre in capo al professionista, in linea con i principi di utilizzo responsabile dell'AI adottati da Wolters Kluwer.

Informazioni su Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader globale nelle soluzioni informative, nel software e nei servizi destinati ai professionisti dei settori sanitario, fiscale e contabile, della compliance finanziaria e aziendale, legale e normativa, nonché della performance aziendale e ESG. L'azienda supporta i propri clienti nelle decisioni critiche quotidiane attraverso soluzioni esperte che combinano una profonda conoscenza dei singoli settori con tecnologie avanzate e servizi dedicati. Nel 2025, Wolters Kluwer ha registrato ricavi annuali pari a 6,1 miliardi di euro . Il gruppo serve clienti in oltre 180 Paesi , opera direttamente in più di 40 paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo.

La sede centrale dell'azienda si trova ad Alphen aan den Rijn , nei Paesi Bassi

Le azioni Wolters Kluwer sono quotate su Euronext Amsterdam (WKL) e fanno parte degli indici AEX e Euro Euronext 100 . La società dispone inoltre di un programma sponsorizzato di American Depositary Receipt (ADR) di Livello 1 . Gli ADR sono negoziati sul mercato over-the-counter (OTC) degli Stati Uniti con il simbolo WTKWY .

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