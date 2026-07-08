WHOOP , l'azienda dedicata alle prestazioni umane, oggi ha nominato Dirk-Jan "DJ" van Hameren Direttore del Marketing. La nomina giunge mentre WHOOP supera i 3 milioni di soci in tutto il mondo, dopo l'aggiunta del suo ultimo milione di soci in soli sette mesi. L'ex Global Chief Marketing Officer di Nike e due volte campione olimpico entra a far parte di WHOOP per aiutare a sviluppare il brand globale di riferimento a livello mondiale per le prestazioni umane e la salute proattiva.

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WHOOP Names Dirk-Jan "DJ" van Hameren (left) Chief Marketing Officer as Member Base Surpasses 3 Million

Van Hameren collabora con Nike da oltre trent'anni: una carriera che l'ha visto iniziare nella divisione smistamento posta presso la sede centrale europea dell'azienda fino a diventare uno dei leader del marketing più influenti al mondo.

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