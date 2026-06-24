Wasabi Technologies , azienda di hot cloud storage, annuncia il lancio di Wasabi Impact Circle, una nuova iniziativa dedicata alla sostenibilità, pensata per partner e Managed Service Provider (MSP), che consente di misurare e affrontare le emissioni di carbonio associate all’utilizzo dello storage cloud da parte dei clienti. Basata su Zero Circle , marketplace specializzato nella finanza sostenibile, Wasabi Impact Circle permette a partner e MSP di supportare i propri clienti nel monitoraggio della carbon footprint legata allo storage e nell’acquisto di crediti di carbonio ad alta integrità provenienti da progetti climatici selezionati e verificati a livello globale.

Le ricerche condotte da Wasabi evidenziano come la sostenibilità sia uno dei principali criteri di valutazione nella scelta di un provider di cloud storage. In un contesto in cui le aziende sono sempre più chiamate a ridurre le proprie emissioni, soprattutto a fronte della crescita dei dati alimentata dall’intelligenza artificiale, Wasabi Impact Circle offre a partner e MSP un modo semplice e trasparente per intraprendere azioni concrete a favore del clima, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di business dei clienti. L’iniziativa si basa sulla collaborazione già esistente tra Wasabi e Zero Circle , che include un calcolatore dell’impronta di carbonio basato sulle fatture: gli utenti possono caricare la propria fattura Wasabi e visualizzare in tempo reale i costi associati alle emissioni generate dall’utilizzo dello storage.

Caratteristiche principali di Wasabi Impact Circle

Wasabi Impact Circle consente ai partner di gestire e affrontare le emissioni legate allo storage, supportando iniziative di sostenibilità più ampie attraverso un portafoglio selezionato di progetti di crediti di carbonio.

Permette agli utenti di scegliere progetti allineati ai propri obiettivi di sostenibilità, alle priorità climatiche e alle preferenze di impatto.

Zero Circle gestisce l’approvvigionamento, la valutazione e l’allocazione dei crediti di carbonio all’interno di ciascun portfolio.

I clienti possono selezionare in base a diversi criteri: Semplicità : accesso semplificato a crediti di carbonio accuratamente verificati. Massima integrità : progetti selezionati per qualità, trasparenza e impatto certificato. Innovazione orientata al futuro : soluzioni climatiche emergenti e tecnologie di nuova generazione per la rimozione del carbonio.



“Il lancio di Wasabi Impact Circle rafforza l’impegno di Wasabi nel fornire soluzioni di cloud storage sostenibili”, dichiara Drew Schlussel, Vice President of Product Marketing di Wasabi . “Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni concrete per supportare i nostri partner e i loro clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Impact Circle consente alle organizzazioni di trasformare le emissioni associate allo storage in un impatto climatico reale e misurabile”.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Wasabi, un’azienda che condivide i nostri valori nell’offrire soluzioni cloud sostenibili e nel rispondere alla crescente domanda di azioni climatiche credibili”, commenta Hemanth Setty, fondatore e CEO di Zero Circle . “Con Wasabi Impact Circle, i clienti possono trasformare le proprie emissioni in investimenti a sostegno di progetti capaci di generare progressi ambientali concreti e misurabili”.

Wasabi Impact Circle è disponibile tramite Wasabi Account Control Manager.

Risorse aggiuntive

Per ulteriori informazioni sulla collaborazione tra Wasabi e Zero Circle, visitare wasabi.com/sustainability .

Per testare il calcolatore della carbon footprint sviluppato da Zero Circle per Wasabi, visitare: https://cust.zerocircle.eco/wasabi

Informazioni su Zero Circle

Zero Circle è una piattaforma infrastrutturale per la finanza climatica ed energetica. La sua piattaforma di gestione del le emissioni di carbonio, basata sull’intelligenza artificiale, consente alle aziende di misurare, monitorare e compensare le emissioni direttamente all’interno dei propri prodotti. Le organizzazioni possono acquistare crediti di carbonio ad alta integrità, selezionare progetti verificati e generare report pronti per attività di audit, senza introdurre nuovi strumenti o complessità operative nei flussi di lavoro.

Zero Circle mette inoltre in contatto progetti di decarbonizzazione del mid-market con capitali istituzionali attraverso attività di matching e valutazione economica di progetti legati all’energia pulita. Combinando dati climatici affidabili con strumenti operativi concreti, Zero Circle aiuta le aziende a trasformare gli impegni di sostenibilità in risultati misurabili e scalabili.

Per maggiori informazioni su Zero Circle, visitare il sito web dell’azienda o seguirla su LinkedIn e X .

Informazioni su Wasabi Technologies

Riconosciuta come una delle aziende tecnologiche a più rapida crescita del settore, la mission di Wasabi è archiviare i dati del mondo rendendo il cloud storage accessibile, prevedibile e sicuro. Con Wasabi, le aziende più innovative hanno la libertà di utilizzare i propri dati quando vogliono, senza costi imprevedibili né vincoli di lock-in. Possono invece creare soluzioni best-of-breed grazie a un ecosistema in continua espansione di partner indipendenti specializzati in applicazioni cloud. Clienti e partner in oltre 100 Paesi si affidano a Wasabi per valorizzare i propri dati e liberarne il pieno potenziale. Per maggiori informazioni, visitare wasabi.com .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624003005/it/

Contatto con i media

Tyto PR per Wasabi

wasabi@tytopr.com





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