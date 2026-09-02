Vivax-Metrotech Corporation (“Vivax-Metrotech”), un produttore di precisione leader nel settore dei dispositivi di localizzazione di precisione e ispezione per l’infrastruttura dei servizi di pubblica utilità e la strategia Power Opportunities di Oaktree, oggi hanno annunciato una collaborazione per accelerare la traiettoria di crescita di Vivax-Metrotech e rafforzare la sua posizione di leadership.

Da oltre 60 anni, Vivax-Metrotech offre soluzioni di eccellenza per il settore dei servizi di pubblica utilità, particolarmente dell’infrastruttura sotterranea. Dalle sue origini in California, l’azienda si è ampliata in tutti gli Stati Uniti e a livello internazionale, sviluppando e fornendo sistemi di localizzazione, videocamere per l’ispezione e soluzioni digitali associate che aiutano i servizi di pubblica utilità, le amministrazioni comunali e i fornitori di servizi a realizzare, mantenere e gestire le proprie risorse in sicurezza.

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