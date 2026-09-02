Visa (NYSE: V), un leader mondiale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato una versione potenziata di A2A Protect, con l'offerta di informazioni sul rischio in tempo reale che aiutano le banche a fermare le frodi tra conti bancari prima che il denaro esca dai conti dei clienti. La soluzione ampliata presenta un nuovo punteggio unificato delle frodi, la prima integrazione della tecnologia di Featurespace da parte di Visa sul mercato, dando alle istituzioni segnali più rapidi, più chiari per rilevare più casi di frode, riducendo al contempo le notifiche non necessarie.

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