VerSprite, un leader globale nella modellazione della minaccia basata sul rischio e l'azienda alla base della metodologia PASTA (Process for Attack Simulation and Threat Analysis, Processo per la simulazione di attacco e l'analisi della minaccia), oggi ha annunciato la disponibilità generale di Fork ( www.forktm.com ), una piattaforma di modellazione della minaccia continua alle applicazioni, assieme a Knife , una piattaforma di test avversariali basati sull'intelligenza artificiale con intervento umano per applicazioni sul web e endpoint web API.

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Tim Deleon

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