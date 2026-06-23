Veristat TM , organizzazione di ricerca clinica (CRO) internazionale e società di consulenza specializzata in studi complessi, oggi ha annunciato quattro assunzioni strategiche ai vertici aziendali che promuovono la sua missione di accelerare nuove approvazioni terapeutiche nell'ambito di patologie complesse, tra cui citoterapia e terapia genica, oncologia e malattie rare. Grazie alla sua esperienza trentennale nella biostatistica e la sua recente acquisizione dell'attività di Certara dedicata alla redazione di testi medico-scientifici e all'inoltro di domande di autorizzazione , Veristat sta approfondendo la sua competenza scientifica e ampliando la sua leadership operativa per soddisfare l'aumento della domanda da parte dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623025541/it/

Contatto per i media:

Lisa Barbadora, Barbadora INK per Veristat

+1 (610) 420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire