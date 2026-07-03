VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato il lancio di CPP2000, la sua tecnologia IP di post-elaborazione per fotocamere (CPP) a performance elevate che arricchisce le soluzioni di elaborazione del segnale immagine (ISP) dell'azienda con avanzate capacità di post-elaborazione. Migliorando la qualità dell'immagine e la percezione visiva negli scenari di imaging mobile, CPP2000 consente performance visive più affidabili nei settori della robotica, dei droni e di altre applicazioni per la visione mobile.

CPP2000 integra numerose tecnologie di elaborazione immagini ed è in grado di ottimizzare ulteriormente l'output di immagini YUV da parte dei processori dei segnali immagine. Questo IP supporta l'elaborazione di fotogrammi e video fino a una risoluzione di 8K e mette a disposizione numerose opzioni di configurazione hardware per rispondere a requisiti diversificati in termini di potenza, performance e area (PPA) e latenza in varie applicazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260701725859/it/

Contatto con i media: press@verisilicon.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire