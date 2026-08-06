Vercel, l'azienda di infrastruttura agentica, oggi ha annunciato la nomina di Amit Agarwal, ex-presidente di Datadog, fondatore e AD di Standard Template Labs, una piattaforma di gestione dei servizi incentrata sull'intelligenza artificiale, al suo CdA. Agarwal apporta 25 anni di esperienza nel software aziendale e nello sviluppo di un'azienda incentrata sui prodotti dai suoi inizi fino a diventare una delle aziende di software quotate in borsa più importanti dell'era del cloud.

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Amit Agarwal

Agarwal è entrato in Datadog nel 2012 come Direttore di prodotto, per poi essere nominato Presidente nel 2022, alla guida delle funzioni prodotto, sviluppo aziendale e commercializzazione, mentre la società è cresciuta fino a superare ricavi annuali di 2,5 miliardi di dollari. Nell'arco di 13 anni, compreso l'OPI del 2019 di Datadog e i suoi primi anni come società quotata in borsa, Agarwal ha contribuito a realizzare uno degli esempi più studiati nel settore di crescita guidata dal prodotto su scala aziendale. Agarwal mantiene l'incarico nel CdA di Datadog.

“Amit ha portato un prodotto per sviluppatori al livello di standard aziendale, senza perdere l'ossessione per il cliente che ne ha reso possibile il successo”, ha dichiarato Guillermo Rauch, fondatore e AD di Vercel. “Sono pochi gli operatori nel mondo che possiedono questa profondità di conoscenza dei prodotti. Siamo fortunati ad avere la sua doppia prospettiva come membro del CdA e come fondatore che amplia la nostra piattaforma”.

Agarwal entra in Vercel durante un periodo di rapida crescita dell'azienda, che si è trasformata da piattaforma di scelta per gli sviluppatori front-end a infrastruttura agentica full-stack utilizzata sia da start-up che da aziende globali. Potenziata da un forte aumento delle registrazioni in Vercel Pro e dall'adozione sempre più diffusa tra le aziende del suo Agent Stack, l'azienda ha superato i 500 milioni di dollari in ricavi annualizzati su base corrente all'inizio di luglio, riflettendo il ruolo unico dell'azienda di piattaforma in cui l'uomo e gli agenti creano insieme.

“Vercel ha fatto qualcosa che i responsabili fanno raramente. Piuttosto che essere sostituita dall'onda dell'AI, si è evoluta nell'infrastruttura agentica che molti sviluppatori nativi per l'AI ricercano come prima cosa”, ha dichiarato Agarwal. “Sono impaziente di supportare il team, mentre prende una piattaforma che gli sviluppatori già amano e la trasforma in un'azienda generazionale”.

Agarwal entra a far parte di un gruppo straordinario di membri indipendenti del CdA che supportano la missione di Vercel di garantire al mondo la velocità, la sicurezza e la scalabilità necessarie per avere successo con l'AI, tra cui Mitchell Hashimoto, co-fondatore di HashiCorp e creatore di Terraform; Susan St. Ledger, ex-presidente di Worldwide Field Operations presso HashiCorp; e Steffan Tomlinson, direttore finanziario di Stripe.

Informazioni su Vercel

Vercel è l'azienda specializzata nell'infrastruttura agentica. In qualità di team alla base di AI Gateway, AI SDK e Next.js, Vercel è la piattaforma dove gli umani e gli agenti AI sviluppano e distribuiscono il software insieme, mentre l'infrastruttura lo migliora in modo autonomo. Per il web nativo per l'AI, visitare vercel.com.

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