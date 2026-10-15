Venture Global, Inc. ha annunciato oggi di aver sottoscritto accordi quadro in materia di energia e rete elettrica con GE Vernova e Baker Hughes Energy Services per 16 nuove unità isolate di generazione da 720 MW e le relative apparecchiature di trasformazione dell'energia elettrica, a supporto della continua espansione della propria rete elettrica industriale esistente in modalità isolata behind-the-meter, che non dipende dalla rete pubblica.

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