Oggi Venture Global, Inc. (“Venture Global”; NYSE: VG) e China Gas Holdings Limited (“China Gas”; codice azionario: 0384.HK), un operatore leader nel settore del gas naturale in Cina, hanno annunciato la sottoscrizione di un contratto di compravendita ampliato per l’acquisto complessivo di 1,0 milione di tonnellate annue (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense da Venture Global per una durata di vent’anni a partire dal 2030. Questo accordo incrementa di ulteriori 0,5 MTPA il precedente contratto di compravendita per 0,5 MTPA annunciato dalle due parti nel settembre 2026.

Il volume complessivo attuale di prelievo a lungo termine di Venture Global con China Gas ammonta ora a 3,0 MTPA nell’ambito di contratti di compravendita ventennali forniti attraverso il portafoglio Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117566645/it/

Referente per gli investitori presso Venture Global

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Referente per i media presso Venture Global

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire