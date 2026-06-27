Venture Global, Inc. (NYSE: VG) oggi ha annunciato che la sua società interamente controllata Venture Global Shipping Holdings, LLC ("VGSH") ha sottoscritto un accordo di credito e garanzia comprendente una linea di credito senior a termine garantita (la "Linea creditizia") per un valore principale complessivo fino a 1.500.000.000 dollari USA, con scadenza al 26 giugno 2032.

Deutsche Bank e ING hanno agito in qualità di coordinatori principali per la linea creditizia, con ING che ha svolto anche le funzioni di agente della linea creditizia e di fiduciario delle garanzie.

VGSH intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'operazione per scopi aziendali generali, tra cui il rimborso a Venture Global LNG, Inc., dei pagamenti effettuati in precedenza da quest'ultima, o dalle sue affiliate, in relazione all'acquisizione di nove LNG carrier, al finanziamento di alcuni conti di riserva e al pagamento di spese e commissioni legati alla transazione.

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