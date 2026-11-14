VELOCIFERO sta prendendo misure per contrastare la contraffazione in Cina. White s.r.o., il titolare esclusivo del marchio VELOCIFERO e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, ha lanciato misure decisive per tutelare i propri asset creativi e industriali.

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Photo courtesy of White s.r.o. “Vehicle sealed in Chongqing as part of actions undertaken to protect VELOCIFERO’s intellectual property rights.”

La questione è partita nel giugno 2026 quando, secondo un reclamo presentato dall'azienda, i computer sono stati rimossi dall'ufficio tecnico di Taizhou Siweiluo, l'azienda designata per la realizzazione di prodotti VELOCIFERO.

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Alessandro Tartarini

White s.r.o. | VELOCIFERO

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