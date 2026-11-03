La multinazionale indiana Vedanta Limited (BSE: 500295 e NSE: VEDL), leader globale nel settore dei metalli e dei minerali critici, ha annunciato i risultati consolidati relativi al secondo trimestre e al semestre conclusosi il 30 settembre 2026, la migliore performance finanziaria di sempre grazie all'eccellenza operativa e alla rigorosità dell'esecuzione.

Vedanta Limited ha registrato l' utile trimestrale più cospicuo della storia dell'azienda: 649 milioni di dollari, con un rialzo del 151% su base annua , mentre l'utile semestrale ha fatto registrare il valore record di 1,21 miliardi (+151% su base annua) . Vedanta ha dichiarato anche il suo primo dividendo interinale di 5 INR per azione nel corso del trimestre, a riprova della centralità del rendimento per gli azionisti.

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