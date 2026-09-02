Vasion sta eliminando un ostacolo critico all'adozione dei moderni dispositivi Windows grazie alla stampa nativa senza driver per PC alimentati da processori di calcolo Snapdragon®. Il rilascio di Vasion nella primavera 2026 offre un'esperienza di stampa nativa per l'AI, senza soluzione di continuità, eliminando la necessità di driver per stampanti, emulazione o ambienti di stampa paralleli. La collaborazione con Qualcomm Technologies integra la presenza di Snapdragon nell'ecosistema PC e la competenza nell'automazione della stampa di Vasion.

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Vasion fully supports Windows devices powered by Snapdragon with full Internet Printing Protocol (IPP) driverless printing support, enabling IT teams to modernize device fleets without disrupting operations or rearchitecting existing environments.

Vasion supporta completamente i dispositivi Windows basati su Snapdragon con supporto totale di stampa senza driver Internet Printing Protocol (IPP), consentendo ai team informatici di modernizzare le flotte di dispositivi senza interrompere le operazioni o riconfigurare gli ambienti esistenti.

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Nadia Romero

Sr. Manager delle PR e delle Comunicazioni aziendali

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