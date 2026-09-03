Vara ha ricevuto la certificazione CE nell'ambito del Regolamento UE sui dispositivi medici (Classe IIb) per il triage autonomo nello screening seno, la prima intelligenza artificiale dedicata al senso certificata al mondo in grado di segnalare esami di screening come normali senza la revisione di un radiologo.

Nel triage autonomo, gli esami che il sistema classifica come chiaramente normali possono essere segnalati dall'AI senza la lettura di un radiologo; gli esami alterni continuano ad essere revisionati da almeno un radiologo. Questa modalità di intervento è destinata allo screening pianificato della popolazione, dove la carenza di radiologi sta creando difficoltà nei programmi che esaminano ancora ogni mammografia due volte.

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