Le imprese che possono vantare un solido contesto di processo hanno una probabilità cinque volte superiore di conseguire risultati eccellenti nell’ambito dell’IA, secondo una nuova ricerca condotta da The Hackett Group ® e ARIS che evidenzia il ruolo cruciale svolto dalla comprensione dei processi aziendali nel consentire di implementare l’IA agentica alla scala necessaria.

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The Process Context Study 2026 found that companies experienced with strong process context were 5x more likely to be seeing successful outcomes from AI

The Process Context Study 2026 esamina il grado di preparazione delle aziende Global 2000 nell’impiegare gli agenti nei processi aziendali fondamentali e indica come il contesto di processo sia essenziale per far sì che tali agenti operino in modo affidabile e sicuro a tutti i livelli dell’azienda per dare impulso alla crescita di un valore d’impresa misurabile.

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