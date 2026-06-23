CSC , registrar di domini di livello enterprise e leader mondiale nella mitigazione delle minacce e di frodi a marchi, domini e sistemi di nomi di dominio (DNS), oggi ha pubblicato una nuova ricerca su come i responsabili della sicurezza informatica (CISO) si stanno adattando a un ecosistema dell'intelligenza artificiale (AI) in continua evoluzione e, al contempo, gestiscono le minacce informatiche tradizionali come le interruzioni del DNS. Nella relazione CISO Outlook 2026 a cura di CSC , il 73% degli intervistati dichiara che, nell'ambito della sicurezza IT, l'AI rappresenta più un'opportunità che un rischio.

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