Klarna Group plc (NYSE: KLAR) desidera informare gli investitori che il Tribunale dei brevetti e dei mercati di Stoccolma, Svezia (Patent- och marknadsdomstolen) ha rinviato la pubblicazione della sentenza relativa alle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust intentate da PriceRunner, una controllata di Klarna, contro Google.

Il tribunale ha rinviato la pubblicazione della sentenza dal 10 giugno al 26 giugno 2026 alle ore 11:00 CET.

Avviso importante

L'esito del procedimento è per sua natura incerto. Non è possibile garantire l'esito favorevole per PriceRunner in termini di responsabilità né la quantificazione del risarcimento del danno. Qualsiasi risarcimento riconosciuto sarebbe soggetto all'appello da parte di Google, agli accordi di ripartizione con gli ex azionisti di PriceRunner e con il finanziatore del contenzioso di Klarna, oltre che all'imposizione fiscale applicabile.

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