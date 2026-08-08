Un tribunale arbitrale ICC ha concesso a AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (“AOP Health”), un risarcimento totale di circa 112 milioni di euro nel procedimento arbitrale con PharmaEssentia Corp. (“PharmaEssentia”) riguardante BESREMi® (ropeginterferone alfa-2b). Il risarcimento quantifica le rivendicazioni dei danni di AOP Health riguardanti le violazioni intenzionali di PharmaEssentia a circa 82 milioni di euro. Il tribunale inoltre ordina il pagamento a AOP Health di circa 31 milioni di euro più interessi come risarcimento dei pagamenti in eccesso erogati da AOP Health a PharmaEssentia come conseguenza dei prezzi eccessivi applicati negli anni 2019-2022. Il Tribunale ha pertanto confermato che PharmaEssentia ha applicato a AOP Health un sovrapprezzo fino al 900% negli anni in questione.

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Dr. Rudolf Widmann, Founder of AOP Health, Photocredit: AOP Health/Studio Koekart

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