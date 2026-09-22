CSC , un fornitore di servizi di registrazione di domini di livello aziendale e fornitore globale di servizi di sicurezza dei domini, protezione dei marchi e soluzioni antifrode, oggi ha rilasciato una nuova ricerca che esamina come i dirigenti senior specializzati in diritto della proprietà intellettuale (IP) stiano rispondendo a sempre maggiori rischi di violazione online e si stiano preparando all'espansione dei nomi dei domini. Secondo il rapporto The State of Online IP Risk 2026 , stilato da CSC, il 96% dei dirigenti senior nel settore del diritto dell'IP è preoccupato per la minaccia delle violazioni di IP, mentre il 90% nota che i sistemi basati sull'AI stanno facendo aumentare le violazioni online dell'IP.

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