ABB oggi ha pubblicato un nuovo rapporto, The Strategic Case for Hybrid AC/DC Power: Shaping the Transition to the Next Electrical Architecture (Il caso strategico a favore dell'elettricità ibrida CA/CC: definire la transizione alla prossima architettura elettrica), sviluppato in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG). Il rapporto sostiene che la tecnologia della corrente continua (CC) sta passando dalla periferia al centro dell'infrastruttura industriale, commerciale e digitale, e che le decisioni prese dai leader aziendali e dai decisori politici nei prossimi due o tre anni determineranno chi definisce tale transizione e chi la eredita.

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