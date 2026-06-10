FERM FOOD ApS propone un legante senza glutine e fermentato destinato ai panificatori industriali. Il nuovo prodotto risolve le note problematiche legate alla produzione di pane senza glutine, dalla friabilità e scarsa compattezza della struttura fino all'utilizzo di numerosi additivi distinti.

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Image: FERM FOOD's new bread binder makes it possible to reduce the number of additives in both white and dark bread.

Questo legante consente di ridurre il numero di additivi nella ricetta e di migliorare struttura, facilità di taglio e gusto.

"Il nostro nuovo legante per la panificazione senza glutine è stato sviluppato per semplificare la produzione e migliorare il sapore; quando un unico legante permette di rimpiazzare diversi componenti funzionali, per i panificatori industriali diventa più facile standardizzare le ricette, ridurre il numero di ingredienti e ottenere un sapore più intenso, leggermente acidulo e complesso, simile a quello del pane a lievitazione naturale", è il commento di Søren Lange, responsabile dello sviluppo presso FERM FOOD ApS.

Testato dai panificatori industriali

Questo legante per panificazione è già stato testato dal settore, inclusa la panetteria Vadehavsbageriet di specialità danesi che produce pane senza glutine per la grande distribuzione:

"Con questo legante è possibile ottenere un risultato compatto, l'impasto diventa più omogeneo e quindi il pane si presenta elastico e squisito. Questo ci permette di ridurre la complessità della ricetta e di proporre un prodotto 'clean label' eccellente", ha dichiarato Jytte, della Vadehavsbageriet.

La fornitura di materiali UE rafforza la sicurezza della supply chain

Il legante è prodotto a partire da grano saraceno fermentato e da fave provenienti dall'Unione europea. Grazie alla combinazione di diverse proprietà funzionali in un'unica soluzione, i panificatori possono ridurre la lista degli ingredienti e il numero di componenti a magazzino, il che contribuisce a ridurre i costi al minimo e ad aumentare l'affidabilità delle forniture.

Parte del nuovo sistema di leganti targato FERM FOOD

Il legante per panificazione di FERM FOOD fa parte di una nuova famiglia di prodotti che comprende anche una soluzione FERM FOOD per verdure, legumi e carne macinata di maiale e di pollo.

La tecnologia di fermentazione è il nucleo dei leganti

I leganti di FERM FOOD sono fermentati con i batteri lattici per sfruttare i processi naturali e creare ingredienti dotati di funzionalità naturali e di un valore nutrizionale superiore.

I FATTI IN BREVE

Sviluppato per la panificazione industriale senza glutine

Il legante per panificazione di FERM FOOD è stato sviluppato per i panificatori industriali senza glutine che puntano a:

Ridurre la friabilità e aumentare la facilità di taglio

Aumentare la capacità di trattenere l'acqua e mantenere la morbidezza

Ottenere una lavorazione e un volume dell'impasto più uniformi

Semplificare le ricette e ridurre gli additivi

Aumentare la complessità del sapore e favorire la formazione di una crosta dorata

Informazioni su FERM FOOD

FERM FOOD è un produttore danese di ingredienti fermentati di origine vegetale per il settore alimentare. L'azienda utilizza la fermentazione in fase solida con batteri lattici per sviluppare ingredienti funzionali e utilizzabili direttamente nei prodotti alimentari utilizzati quotidianamente. FERM FOOD si impegna a promuovere soluzioni più naturali ed economicamente sostenibili lungo l'intera catena del valore, dal campo alla tavola.

Per saperne di più visitare il sito ferm-food.com .

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Contatto per ulteriori informazioni:

Søren Lange, responsabile dello sviluppo di FERM FOOD ApS, soren@ferm-food.com , +45 20725264





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