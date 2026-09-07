Un falco Gyr Pure Ultra White ha raggiunto il prezzo record di 2,1 milioni di AED (571.000 USD) durante l'asta finale organizzata nell'ambito dell'Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) 2026, diventando così il falco più costoso mai venduto all'asta.

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The Gyr Pure Ultra White falcon sold for AED 2.1 million (USD 571,000) at the final falcon auction of ADIHEX 2026 in Abu Dhabi. (Photo: AETOSWire)

Tenutasi sotto il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Rappresentante del Sovrano nella regione di Al Dhafra e Presidente dell’Emirates Falconers’ Club, l'ADIHEX 2026 è organizzata dal Gruppo ADNEC in partnership strategica con l'Emirates Falconersì Club.

Gli offerenti si sono contesi il pregiato falco Gyr Pure Ultra White, proveniente dagli Stati Uniti, e l'offerta vincente ha stabilito il prezzo più alto mai raggiunto da un falco in un'asta.

Il Gyr Pure Ultra White è apprezzato per il suo piumaggio bianco eccezionalmente raro, il lignaggio puro e l'aspetto suggestivo, che lo rendono uno dei falchi più ricercati nelle aste di quest'anno all'ADIHEX.

Le aste di falchi dell'ADIHEX sono state uno degli eventi più attesi della manifestazione, a testimonianza del prestigio della falconeria nella tradizione degli Emirati e della forte domanda internazionale di rapaci d'eccezione.

Attraverso i suoi programmi dedicati, le competizioni e le mostre, l'evento continua a promuovere il significato culturale della falconeria, sostenendone al contempo la conservazione per le generazioni future.

L'ADIHEX è da tempo un punto di ritrovo per falconieri, allevatori, collezionisti e appassionati, che celebrano e preservano l'antica tradizione della falconeria come pietra miliare del patrimonio culturale degli Emirati e del Golfo.

Fonte: AETOSWire

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