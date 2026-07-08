A Machina Summit, UMA, un'azienda attiva nel settore dell'IA fisica, ha presentato i progetti del suo primo robot umanoide e ha introdotto Real-Time Learning, un'architettura di apprendimento che consente ai robot di acquisire nuove competenze tramite dimostrazione anziché mediante la programmazione manuale.

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L'annuncio arriva in un momento in cui l'invecchiamento della popolazione, la rilocalizzazione industriale e la transizione energetica esercitano una pressione sempre maggiore sui mercati del lavoro delle economie avanzate. Stando a Korn Ferry, l'economia globale potrebbe dover affrontare deficit di 85 milioni di lavoratori entro il 2030, ovvero 8,5 trilioni di dollari di produzione economica non realizzata. Di fronte a tale scenario, UMA sta lavorando a una nuova generazione di robot intelligenti, sviluppati per assistere le persone occupandosi di attività fisiche impegnative, ripetitive o pericolose.

" Le sfide in ambito demografico, industriale e ambientale indicano tutte la stessa realtà: le società hanno bisogno di una capacità produttiva maggiore", ha dichiarato Rémi Cadène, CEO e cofondatore di UMA . "Riteniamo che i robot intelligenti diventeranno parte della soluzione, non un sostituto delle persone, ma una nuova categoria di strumenti che consentirà di dedicare più tempo a ciò che le macchine non saranno mai in grado di sostituire: creatività, discernimento, innovazione e cura degli altri".

Robotica progettata per il mondo reale

Per UMA, la robotica umanoide non si limita allo sviluppo di dimostrazioni tecnologiche. Il suo obiettivo è sviluppare robot in grado di creare un valore immediato in ambienti già realizzati per le persone, compresi fabbriche, magazzini, centri logistici e strutture industriali. La loro architettura umanoide consente loro di utilizzare gli strumenti esistenti, integrarsi senza problemi nelle infrastrutture presenti e collaborare in modo naturale con i team esistenti.

Questa strategia di progettazione va oltre l'aspetto dell'hardware. Grazie all'interazione con il mondo fisico in modi che riflettono il comportamento umano, i robot di UMA sono in grado di apprendere in modo più efficiente dalle dimostrazioni, ricevere indicazioni ove necessario e migliorare continuamente le loro prestazioni in ambienti operativi.

Sebbene gran parte dell'odierno settore della robotica umanoide si trovi in equilibrio tra macchine altamente meccaniche caratterizzate da complessità tecnica e prodotti ispirati dai consumatori e progettati per sembrare semplici, UMA ha scelto deliberatamente una direzione diversa.

Tale direzione è ciò che UMA chiama la macchina vestita: i suoi robot integrano proporzioni su scala umana con un visore neutro anziché caratteristiche facciali, eliminando l'ambiguità tra uomo e macchina. Un rivestimento esterno morbido e tecnico si abbina a giunture meccaniche volutamente a vista, che valorizzano l'identità del robot anziché nasconderla.

Anziché ottimizzarlo per dimostrazioni di breve durata, UMA ha progettato il proprio robot in modo che possa guadagnarsi la fiducia tramite l'utilizzo quotidiano. L'obiettivo non è costruire una macchina in grado di stupire sul palco, bensì in grado di integrarsi con naturalezza nelle operazioni industriali e di diventare un partner affidabile nel tempo.

Real-Time Learning: insegnare ai robot nel modo in cui le persone imparano

Al centro della piattaforma di UMA troviamo una semplice convinzione: i robot del futuro dovrebbero imparare nello stesso modo delle persone.

Quando le persone affrontano una nuova attività, osservano, sperimentano, si esercitano e migliorano poco a poco fino a padroneggiarla completamente. Il Real-Time Learning applica lo stesso principio alla robotica consentendo ai robot di acquisire nuove capacità dalle dimostrazioni, adeguarsi a situazioni non note e perfezionare continuamente la loro esecuzione tramite l'esperienza.

Anziché richiedere agli ingegneri di riprogrammare manualmente i robot per ogni nuova applicazione, la piattaforma consente ai robot di apprendere continuamente dal loro ambiente, rendendoli notevolmente più flessibili e facilmente impiegabili in un ampio ventaglio di ambienti industriali.

Come spiegato da Cadène, la sfida del settore non è più costruire robot in grado di svolgere singole attività, bensí di impararne di nuove.

Sviluppare l'IA fisica in Europa

Sebbene la corsa della robotica umanoide sia oggi guidata principalmente da Stati Uniti e Cina, UMA ritiene che l'Europa rappresenti un'opportunità esclusiva per guidare il prossimo capitolo dell'IA fisica.

La regione integra ricerca scientifica del massimo livello, una solida base industriale e una domanda in crescita di automazione guidata da carenze strutturali di manodopera. Per UMA, l'Europa non è solo il luogo in cui l'azienda è stata fondata, ma il posto in cui i robot intelligenti possono creare valore più rapidamente.

Tecnologia che espande il potenziale umano

La presentazione di oggi è più del lancio di un robot umanoide. Rispecchia la più ampia visione di UMA per l'IA fisica: macchine intelligenti in grado di apprendere in modo continuo, adeguarsi e lavorare con le persone per affrontare alcune delle sfide sociali più impellenti in ambito demografico, industriale e ambientale.

"Siamo ancora all'inizio di questo viaggio, " ha affermato Cadène. " I robot umanoidi impiegheranno anni per raggiungere la diffusione su larga scala, proprio come Internet e gli smartphone hanno richiesto del tempo prima di trasformare interi settori. Siamo certi che i robot intelligenti ridefiniranno l'economia fisica nello stesso modo."

"Un giorno i robot contribuiranno alla produzione di generazioni future di robot, accelerando la loro stessa diffusione. Ma la nostra ambizione non è mai stata quella di sostituire le persone. È invece di espandere ciò che le persone sono in grado di fare, dare a tutti più tempo per creare, risolvere problemi e concentrarsi su ciò che le rende squisitamente umane. Tale idea guida ogni decisione scientifica, tecnologica e industriale che prendiamo a UMA."

Informazioni su UMA

UMA è una società europea di IA fisica che si occupa di sviluppare la prossima generazione di robot umanoidi intelligenti.

Fondata nel 2025 da Rémi Cadène, Pierre Sermanet, Robert Knight e Simon Alibert, l'azienda integra competenze in frontier AI, robotica, embodied intelligence, sistemi integrati e ingegneria industriale per sviluppare robot in grado di apprendere tramite la dimostrazione e operare in modo sicuro in ambienti reali.

Con sede a Parigi, e team a Londra e Ginevra, UMA sta sviluppando la piattaforma di IA fisica progettata per aiutare le industrie ad affrontare i problemi di mancanza di manodopera, consentendo alle persone di concentrarsi sul lavoro a valore aggiunto.

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