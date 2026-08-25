UL Solutions Inc. (NYSE: ULS), leader globale nella scienza applicata della sicurezza, ha annunciato oggi di aver ampliato le proprie capacità presso la propria sede in Lombardia, in Italia, per creare il centro di eccellenza europeo per il retail, che offrirà a retailer, marchi e produttori accesso a un portafoglio più ampio di servizi pensati per un ambiente di retail orientato al consumatore, basato sulla tecnologia e caratterizzato da una rapida innovazione.

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UL Solutions has expanded capabilities at its site in Northern Italy to create the European Retail Center of Excellence, building on 40 years of technical expertise in the Lombardy region.

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