IFA Berlin 2026 riunisce l’industria globale della tecnologia di consumo, offrendo a rivenditori e acquirenti un’anteprima dei prodotti, delle tecnologie e dei marchi che definiranno il prossimo ciclo del commercio, creando al contempo nuove opportunità per una crescita sostenibile.

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TVCMALL offre ai rivenditori online soluzioni complete di vendita all’ingrosso e distribuzione di marchi alla IFA 2026

Alla IFA 2026, TVCMALL, uno dei principali grossisti europei di accessori per cellulari con soluzione completa, presenterà come le sue capacità integrate di vendita all’ingrosso e gestione della catena di approvvigionamento aiutino i rivenditori a semplificare il processo di sourcing, scoprire nuove opportunità di prodotto e creare assortimenti competitivi attraverso un’unica piattaforma.

Un elemento centrale della presentazione sarà la One-Stop Wholesale Solution di TVCMALL, progettata per rivenditori online indipendenti, venditori sui marketplace, catene retail e acquirenti professionali in tutto il mondo. Basata su 18 anni di esperienza nel commercio all’ingrosso B2B, la soluzione integra selezione dei prodotti, supporto alla fornitura, servizi di personalizzazione , controllo qualità, soluzioni logistiche e servizi VIP dedicati 1-a-1, aiutando i clienti a migliorare l’efficienza degli acquisti e ridurre la complessità della catena di approvvigionamento.

Con accesso a oltre 1,2 milioni di SKU nei settori degli accessori mobile, dell’elettronica di consumo e delle categorie tecnologiche emergenti, TVCMALL consente ai rivenditori di esplorare nuove opportunità nei mercati in rapida evoluzione. Grazie a oltre 10.000 nuovi prodotti aggiunti ogni settimana e al fatto che il 95% dei prodotti è disponibile senza quantità minima d’ordine (MOQ), gli acquirenti possono testare nuove categorie, rispondere più rapidamente alle tendenze del mercato e ottimizzare la selezione dei prodotti con maggiore flessibilità.

Oltre al sourcing all’ingrosso, TVCMALL presenterà anche la sua Brand Distribution Solution, che include importanti marchi di accessori mobile come RHINOSHIELD, TORRAS , JOYROOM , AULUMU, CASEME, CASEKOO e DUX DUCIS. Riunendo risorse di marchi affidabili su un’unica piattaforma, TVCMALL aiuta gli acquirenti B2B ad accedere a prodotti differenziati, ampliare il proprio assortimento e individuare nuove opportunità commerciali in modo più efficiente.

Poiché l’intelligenza artificiale continua a influenzare la tecnologia di consumo e le tendenze del retail, TVCMALL sta esplorando servizi di raccomandazione dei prodotti basati sull’AI per supportare una selezione più intelligente degli articoli. La presentazione includerà dispositivi elettronici di consumo AI emergenti, tra cui la Q17 AI Voice Thermal Printer, il S20 Pro AI Translator con connettività ChatGPT e gli L805 AI Smart Camera Glasses. Saranno inoltre presentati accessori progettati per dispositivi futuri come la serie iPhone 18.

I visitatori potranno inoltre scoprire una selezione curata di accessori mobile ed elettronica di consumo presso lo Stand H3.2-159, tra cui prodotti per la protezione degli smartphone, soluzioni di ricarica, cavi, accessori smart e prodotti ispirati alle ultime tendenze.

Guardando al futuro, TVCMALL continuerà a rafforzare le proprie risorse di prodotto, le capacità della catena di approvvigionamento e i servizi digitali, aiutando i rivenditori globali a raggiungere una gestione degli acquisti più intelligente e una crescita sostenibile.

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Azienda: TVCMALL

Persona di contatto: Kim Shi

Email: sales@tvcmall.com

Indirizzo: Shenzhen, Cina

Sito web: www.tvcmall.com





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