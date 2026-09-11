Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519) oggi ha annunciato che il Dott. Kunihiro Hattori (ex senior fellow Chugai), il Dott. Takehisa Kitazawa (vice direttore divisione ricerca Chugai) e il Dott. Tomoyuki Igawa (direttore divisione ricerca Chugai), che hanno guidato la creazione di Hemlibra (emicizumab), un trattamento per l’emofilia A, hanno ricevuto il riconoscimento Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award, una delle onorificenze scientifiche più prestigiose al mondo.

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From left: Dr. Kitazawa, Dr. Hattori, and Dr. Igawa

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