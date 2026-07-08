L’Empire State Building (ESB) oggi ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al sorteggio che permetterà di partecipare all’edizione di quest’anno dell’Empire State Building Run-Up (ESBRU), che rimarranno aperte fino al 20 luglio 2026. La storica corsa sui gradini del “grattacielo più famoso al mondo”, presentata da NYU Langone Health e con il supporto dello sponsor Merrell, si terrà il 6 ottobre 2026 alle 20:00.

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Empire State Building Observation Deck Run-Up Returns for 48th Annual Race on Oct. 6

La corsa di quest’anno segna il 48esimo anniversario dell’evento, che vedrà 225 atleti sfidarsi lungo i 1.576 scalini dell’iconico simbolo di New York per raggiungere la famosa piattaforma di osservazione all’86esimo piano.

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