Together AI, una piattaforma cloud leader nativa per l'IA con sede a San Francisco, e HUMAIN, una società PIF che distribuisce capacità di intelligenza artificiale full-stack su scala globale, hanno annunciato oggi in occasione di LEAP una partnership strategica per connettere la capacità di calcolo IA in rapida espansione di HUMAIN in Arabia Saudita con la richiesta globale aziendale e nativa per l'IA. La partnership includerà la costruzione di un nuovo data center da 250 megawatt, con sede in Arabia Saudita.

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Marie Diamond

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